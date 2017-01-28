«Йокерит» и «Югра» забросили 11 шайб на двоих

«Йокерит» вырвал победу у «Югры» (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Хартвалл Арене» в Хельсинки.

Самым результативным игроком матча стал форвард финнов Пекка Йормакка, который забросил три шайбы, в том числе победную – за 111 секунд до конца третьего периода.

Также три очка по системе «гол+пас» набрал американский форвард «Йокерита» Брайан О’Нил, сделавший три результативные передачи.

Отметим, что по ходу игры хозяева отыгрывались дважды, а «Югра», два раза уступая в две шайбы, сравняла счет на 57-й минуте (5:5).

«Йокерит» набрал 82 очка, опередил «Сочи» и поднялся на восьмое место в Западной конференции. «Югра» потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней на Востоке.

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