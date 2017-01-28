«Йокерит» и «Югра» забросили 11 шайб на двоих
«Йокерит» вырвал победу
у «Югры» (6:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ на «Хартвалл Арене» в
Хельсинки.
Самым результативным игроком матча стал форвард финнов Пекка Йормакка, который забросил три шайбы, в том числе победную – за 111 секунд до конца третьего периода.
Также три очка по системе «гол+пас» набрал американский форвард «Йокерита» Брайан О’Нил, сделавший три результативные передачи.
Отметим, что по ходу игры хозяева отыгрывались дважды, а «Югра», два раза уступая в две шайбы, сравняла счет на 57-й минуте (5:5).
«Йокерит» набрал 82 очка, опередил «Сочи» и поднялся на восьмое место в Западной конференции. «Югра» потерпела третье поражение подряд и идет предпоследней на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Йокерит - Югра - 6:5 (1:1, 3:2, 2:2)
Голы:
Двуреченский (Акмальдинов, Иванов), 7:14 (0:1). Регин (Геноуэй, О'Нейлл), 19:02 (1:1). Анкудинов (Погоришный, Беляев), 22:07 (1:2). Йормакка 31:39 (2:2). Марьямяки (Талая, Лауридсен), 33:47 (3:2). Йормакка (Йоэнсуу, О'Нейлл), 35:52 (4:2). Варфоломеев (Лапенков, Купцов), 37:44 (4:3). Лаюнен (Яакола, Регин), 47:24 (5:3). Акмальдинов (Курьянов), 50:58 (5:4). Лапенков (Варфоломеев), 56:25 (5:5). Йормакка (Йенсен, О'Нейлл), 58:09 (6:5).
Место и дата
28 января 17:00, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция