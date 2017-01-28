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Матч «Спартак» – «Жилина» смотрели онлайн свыше 39 тысяч человек

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Сегодня «Спартак» в первом контрольном матче на зимних сборах разгромил словацкую «Жилину» – 5:1.

Напомним, матч транслировался в прямом эфире на официальном Youtube-канале «Спартака». Во втором тайме количество зрителей онлайн превысило 39 тысяч человек.

Отметим, что свои матчи на Youtube транслируют и другие клубы премьер-лиги. У «Зенита» и ЦСКА лучшие показатели этой зимой не превысили 20 тысяч зрителей.

Вот зачем «Спартаку» новички. Михаил Борзыкин – о первом матче красно-белых

Матч

Спартак - Жилина - 5:1 (3:1)

Голы

Попов 4 (1:0). Самедов 32 (2:0). Попов 35 (3:0). Майштиник 42 (3:1). Ананидзе 88 (4:1). Адриано 89 (5:1).

Состав

Спартак: Песьяков (Селихов, 46), Джикия, Кутепов (Маурисио, 46), Ещенко (Кутин, 46), Комбаров (Зуев, 46), Мельгарехо (Давыдов, 46), Зобнин (Ананидзе, 46), Самедов (Гулиев, 46), Попов (Макеев, 46), Фернандо (Тимофеев, 46), Адриано

Предупреждения:

Кутин, 59 - нет

Место и дата

28 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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