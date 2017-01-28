«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод встречи «Торпедо» – СКА (4:2), после которого главный тренер нижегородцев Петерис Скудра был удален до конца матча.

– Принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Торпедо» Петериса Скудру наказание по правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

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Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Скудры повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ накладываются также обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф, – сообщает официальный сайт лиги.

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Напомним, «Торпедо» обыграло СКА дома со счетом 4:2. За петербуржцев отличились Илья Ковальчук и Илья Каблуков, у нижегородцев шайбы забросили Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин Подопечные Скудры этой победой прервали четырехматчевую серию поражений. После 54 игр «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 98 очков. Армейцы, набравшие 124 очка в 54 встречах, остались на первой позиции.