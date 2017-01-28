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«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей

Источник:  КХЛКомментарии

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод встречи «Торпедо» – СКА (4:2), после которого главный тренер нижегородцев Петерис Скудра был удален до конца матча.

– Принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК «Торпедо» Петериса Скудру наказание по правилу 551 б (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) «Правил игры в хоккей сезона-2016/17» – дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин.) – и согласно п.2.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу.

Тренер «Торпедо» Артем Чубаров: Отсутствие Скудры на лавке не значит, что его нет в команде

Кроме того, поскольку дисциплинарный штраф до конца игры (20 мин.) стал для Скудры повторным в нынешнем чемпионате, на него согласно п.4.3.1. ст.26 Дисциплинарного регламента КХЛ накладываются также обязательная дисквалификация на один матч и индивидуальный штраф, – сообщает официальный сайт лиги. 

Олег Знарок: В данный момент СКА не хватает глубины состава

Напомним, «Торпедо» обыграло СКА дома со счетом 4:2. За петербуржцев отличились Илья Ковальчук и Илья Каблуков, у нижегородцев шайбы забросили Николай Жердев, Владимир Галузин, Йон Норман и Вячеслав Кулемин  Подопечные Скудры этой победой прервали четырехматчевую серию поражений. После 54 игр «Торпедо» занимает пятое место в Западной конференции, имея в активе 98 очков. Армейцы, набравшие 124 очка в 54 встречах, остались на первой позиции.

29 января СКА примет в Санкт-Петербурге челябинский «Трактор». «Торпедо» 30 января встретится дома со «Спартаком». 

Матч

Торпедо - СКА - 4:2 (0:1, 1:1, 3:0)

Голы:

Ковальчук (Хафизуллин), 11:07 (0:1). Жердев (Эштон, Грачев), 24:22 (1:1). Каблуков (Рыков, Широков), 36:52 (1:2). Галузин (Ураков, Осипов), 40:44 (2:2). Норман (Ураков), 47:33 (3:2). Кулёмин (Желдаков, Егоршев), 58:18 (4:2 - п.в.).

Место и дата

27 января 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция


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