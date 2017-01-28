Рижское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» в овертайме
Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Автомобилистом»
завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Динамо».
В составе победителей отличились Марис Бичевскис, Эдгарс Кудла, Филип
Толузаков и Микс Индрашис, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Автомобилиста»
голы в активе Михала Чайковски, Рока Тичара, Петра Коукала.
Рижане набрали 54 очка и остаются на последнем месте на Западе. У «Автомобилиста»
71 очко и 11-е место на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Р - Автомобилист - 4:3 О.Т. (2:0, 0:1, 1:2, 1:0)
Голы:
Бичевскис (Индрашис), 9:09 (1:0). Кулда (Головков), 14:05 (2:0). Чайковски (Василевский), 34:05 (2:1). Толузаков (Галвиньш, Индрашис), 44:02 (3:1). Тичар (Чайковски, Голышев), 51:21 (3:2). Коукал (Чесалин), 59:54 (3:3). Индрашис (Дарзиньш, Галвиньш), 63:53 (4:3).
Место и дата
28 января 18:00, Арена Рига, Онлайн-трансляция