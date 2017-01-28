Рижское «Динамо» дома обыграло «Автомобилист» в овертайме

Матч регулярного чемпионата КХЛ между рижским «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой хозяев в овертайме. Итоговый счет матча – 4:3 в пользу «Динамо».

В составе победителей отличились Марис Бичевскис, Эдгарс Кудла, Филип Толузаков и Микс Индрашис, в активе которого решающая шайба в овертайме. У «Автомобилиста» голы в активе Михала Чайковски, Рока Тичара, Петра Коукала.

Рижане набрали 54 очка и остаются на последнем месте на Западе. У «Автомобилиста» 71 очко и 11-е место на Востоке.

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