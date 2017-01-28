Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Вердер1 : 2Бавария
Футбол  Зенит2 : 0Легия
Футбол  Спартак5 : 1Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Сенегал- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Комолов: «Вардар» - хорошая, крепкая команда

Евгений Леонтьев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Амкара» Павел Комолов поделился впечатлениями от товарищеского матча против македонского «Вардара» в товарищеском матче в Турции, который завершился вничью 1:1.

- В матче с «Вардаром», мне показалось, что мы выглядели немного уставшими. Это была наша вторая игра после отпуска. «Вардар» - хорошая, крепкая команда. Она умеет держать мяч и умеет идти большими силами вперед. Темп игры был не слишком высок, но не сказал бы, что соперник включал максимальные скорость. В ситуации с забитым голом Саша Салугин спокойно реализовал свой первый момент, оказавшись один на один против вратаря. Также у Салугина было еще пару хороших моментов после навеса Петара Занева и заброса Давида Хурцидзе.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛШишкин перешел в «Краснодар». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.«Амкару» не хватает Селихова и Джикии. Пермяки сыграли вничью с «Вардаром»«Амкару» не хватает Селихова и Джикии. Пермяки сыграли вничью с «Вардаром»«Амкар» в товарищеском матче сыграл вничью с македонским «Вардаром» - 1:1.«Амкар» и «Вардар» сыграли вничью в товарищеском матчеТоварищеский матч между пермским «Амкаром» и македонским «Вардаром» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Александр Салугин: Это'О попросил «Амкар» справляться без негоАлександр Салугин: Это'О попросил «Амкар» справляться без негоНападающий пермского клуба рассказал «Советскому спорту» о визите в команду звездного камерунца.Коррумпированные румынские судьи могли повлиять на результаты контрольных матчей «Амкара» и «Уфы»Один действующий и трое бывших футбольных рефери из Румынии подозреваются в махинациях при обслуживании товарищеских матчей в Турции и на Кипре.Тотал меньше. Команды три раза специально не забили «странные пенальти» (видео)Тотал меньше. Команды три раза специально не забили «странные пенальти» (видео)Польская «Погонь» и румынская «Астра» нашли способ борьбы со странным судейством.«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Самюэль Это'О присоединился к «Амкару». Обзор сборов (видео)«Советский спорт» рассказывает о подготовке клубов премьер-лиги ко второй части сезона.«Амкар» сообщил подробности приезда Это'О на сбор команды (фото)Пресс-служба «Амкара» рассказала, зачем знаменитый нападающий Самуэль Это'О приезжал сегодня в расположение команды в Турции, где пермяки проводят сбор. Некоторые зарубежные СМИ поспешили сообщить о переходе камерунца в уральский клуб.Daily Mail после твита «Амкара» с Это'О посчитала, что камерунец перешел в пермский клуб (фото)Официальный твиттер спортивного отдела английской Daily Mail посчитал, что Самюэль Это'О перешел в пермский «Амкар».«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборах«При таком судействе можно уходить с поля». Еще один странный матч на сборахНа этот раз невнятный арбитр судил матч «Амкара» против румынского «Ботошани».Гаджи Гаджиев: Нет смысла смотреть на счет, задачи набрать три очка не былоГлавный тренер «Амкара» прокомментировал поражение «Амкара» от «Ботошани» (0:3) в контрольном матче на сборе в Турции.«Амкар» крупно уступил «Ботошани» в товарищеском матче«Амкар» на сборе в Турции провел товарищеский матч с румынским клубом «Ботошани» и уступил со счетом 0:3.Грицаенко, которым интересовался «Спартак», отправился на просмотр в «Амкар»Защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко отправился на просмотр в «Амкар», сообщает PrimaMedia.ru.Брайан Идову: «Амкар» сохраняет боеспособность, несмотря на уход Селихова и ДжикияЗащитник «Амкара» Брайан Идову уверен в том, что уход из команды двух ключевых футболистов не ухудшит результаты команды.Секу Конде: «Амкар» должен играть в Европы, я верю в этоЗащитник «Амкара» Секу Конде уверен в том, что пермская команда сможет занять высокое место в турнирной таблице чемпионата России по итогам сезона.Александр Салугин: Планку задрали высоко, надо ее удерживатьНападающий «Амкара» Александр Салугин поделился впечатлениями от отпуска, а также от первой части учебно-тренировочных сборов.Фибел прибыл на просмотр в «Анжи»Бывший защитник «Мордовии» и «Амкара» Тома Фибел, ныне выступающий за сербскую «Црвену Звезду», может вернуться в РФПЛ, сообщает Sportbox.«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017«Спартак» второй по стоимости состава, «Зенит» – лидер. Рейтинг января-2017Зимнее трансферное окно сделало красно-белый клуб вторым и по общей стоимости футболистов и по среднему ценнику игрокаЗащитник Грицаенко, которым интересуется «Спартак», летит на сбор с «Лучом-Энергией»Центральный защитник «Луча-Энергии» Алексей Грицаенко, интерес к которому проявляют «Спартак» и «Амкар», отправится на первый сбор в Турцию со своей нынешней командой.«Амкар» пригласил на сбор вратаря «Балтики» ВамбольтаФутболисты «Балтики» вышли из отпуска и начали подготовку к весенней части первенства ФНЛ.
Главные новости
Футбол
Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над «Легией» на сборе в Испании
Футбол
ЦСКА объявил о переходе Оланаре
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Гандбол
Испания примет женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году, Дания, Швеция и Норвегия – в 2023 году
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей
Футбол
Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше Фарфана
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
Футбол
«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Уикомбом» в Кубке Англии
Футбол
«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
все новости
Вардар
Вардаркалендарьстатистика
Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Павел Комолов
Павел Комоловвсе новости