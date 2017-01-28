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Испания примет женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году, Дания, Швеция и Норвегия – в 2023 году

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Международная федерация гандбола (IHF) назвала страны, которые будут проводить чемпионат мира среди женщин в 2021 и 2023 годах. Впервые турнир достался Испании.

Как сообщает официальный сайт организации, Испания примет турнир в 2021 году. В 2023 году чемпионат пройдет сразу в трех странах – Дании, Швеции и Норвегии.

Отметим, что Испания будет принимать чемпионат впервые. В 2013 в этой стране прошел мужской чемпионат мира.

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