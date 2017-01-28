Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными
Буркина-Фасо и Туниса завершился победой команды Буркина-Фасо. Итоговый счет
матча – 2:0.
В составе победителей отличился Аристид Бансе и Прежюс Накульма. В
полуфинале им предстоит сыграть с победителем пары Марокко – Египет.
Кубок африканских наций
1/4 финала
Матч
Буркина-Фасо - Тунис - 2:0 (0:0)
Голы
Банче 81 (1:0). Накулма 84 (2:0).
Состав
Буркина-Фасо: Куаку, Яго, Дайо, Коне, Кулибали, Каборе, Накулма, Туре, Байяла (Банче, 76), Траоре Б., Траоре А.
Тунис: Матлути А., Абденнур, Наггуез, Аль Якуби, Бен Юссеф, Хазри (Лахмар, 63), Слити, Мсакни, Бен Амор, Сасси, Хенисси
Предупреждения:
Каборе, 19 - Абденнур, 22; Аль Якуби, 34
Судья:
Даниэль Беннетт (ЮАР)
Место и дата
28 января 19:00, Стад д'Ангондье, Онлайн-трансляция
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