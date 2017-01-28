«Зенит» – «Легия». Кокорин сделал дубль в первом тайме матча

Форвард «Зенита» Александр Кокорин забил два гола в первом тайме контрольного матча с «Легией» на сборе команды в Испании.

25-летний нападающий забил первый гол с передачи Олега Шатова на 27-й минуте, а через восемь минут Кокорину ассистировал Юрий Жирков.

Матч с «Легией» стал вторым для «Зенита» на сборе в Испании. Накануне гол новичка Эрнани принес команде Мирчи Луческу победу над «Волеренгой» из Норвегии.

Отметим, что с пятью голами Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на первом сборе в Дубае.

Сан-Педро-дель-Пинатар (Испания)

Контрольный матч

«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча