«Зенит» – «Легия». Кокорин сделал дубль в первом тайме матча
Форвард «Зенита»
Александр Кокорин забил два гола в первом тайме контрольного матча с «Легией»
на сборе команды в Испании.
25-летний нападающий забил первый гол с передачи Олега Шатова на 27-й минуте, а через восемь минут Кокорину ассистировал Юрий Жирков.
Матч с «Легией» стал вторым для «Зенита» на сборе в Испании. Накануне гол новичка Эрнани принес команде Мирчи Луческу победу над «Волеренгой» из Норвегии.
Отметим, что с пятью голами Кокорин стал лучшим бомбардиром «Зенита» на первом сборе в Дубае.
Сан-Педро-дель-Пинатар
(Испания)
Контрольный матч
Матч
Голы
Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).
Состав
Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)
Предупреждения:
Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет
Место и дата
28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция
«Советский спорт» ведет текстовую трансляцию матча