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«Лион» дома уступил «Лиллю»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».

У хозяев единственный мяч с пенальти забил Александр Ляказетт. У «Лилля» дубль сделал Яссин Бензия, один из мячей он забил с пенальти.

«Лион» с 37 очками занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Лилля» 26 очков и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

Матч

Лион - Лилль - 1:2 (0:1)

Голы

Бензья 39 (0:1). Бензья 79 (0:2 - пен.). Ляказетт 86 (1:2 - пен.).

Состав

Лион: Лопеш, Маммана, Морель, Янга-Мбива, Рафаэл, Толиссо, Гоналонс (Геззаль, 83), Вальбуэна, Фекир (Дардер, 67), Ляказетт, Депай (Корне, 67)

Лилль: Эньеама, Палмиери, Берья, Корчиа, Баша (Сунзу, 49), Сумаоро, Амаду (Биссума, 86), Ботеак (Терье, 76), Санхаре, Бензья, де Превиль

Предупреждения:

Вальбуэна, 58 - Санхаре, 16; Ботеак, 76; Биссума, 90

Судья:

Йоан Амель (Франция)

Место и дата

28 января 19:00, Жерлан, Онлайн-трансляция

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