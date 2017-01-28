«Лион» дома уступил «Лиллю»
Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».
У хозяев единственный мяч с пенальти забил Александр Ляказетт. У «Лилля»
дубль сделал Яссин Бензия, один из мячей он забил с пенальти.
«Лион» с 37 очками занимает четвертое место в чемпионате Франции.
У «Лилля» 26 очков и 11-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
Матч
Голы
Бензья 39 (0:1). Бензья 79 (0:2 - пен.). Ляказетт 86 (1:2 - пен.).
Состав
Лион: Лопеш, Маммана, Морель, Янга-Мбива, Рафаэл, Толиссо, Гоналонс (Геззаль, 83), Вальбуэна, Фекир (Дардер, 67), Ляказетт, Депай (Корне, 67)
Лилль: Эньеама, Палмиери, Берья, Корчиа, Баша (Сунзу, 49), Сумаоро, Амаду (Биссума, 86), Ботеак (Терье, 76), Санхаре, Бензья, де Превиль
Предупреждения:
Вальбуэна, 58 - Санхаре, 16; Ботеак, 76; Биссума, 90
Судья:
Йоан Амель (Франция)
Место и дата
28 января 19:00, Жерлан, Онлайн-трансляция