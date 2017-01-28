«Лион» дома уступил «Лиллю»

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Лиллем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Лилля».

У хозяев единственный мяч с пенальти забил Александр Ляказетт. У «Лилля» дубль сделал Яссин Бензия, один из мячей он забил с пенальти.

«Лион» с 37 очками занимает четвертое место в чемпионате Франции. У «Лилля» 26 очков и 11-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур