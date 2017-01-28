ЦСКА объявил о переходе Оланаре
Нигерийский нападающий
Аарон Оланаре подписал контракт с ЦСКА. Об этом сообщает официальный
сайт клуба.
Сообщается, что контракт
Оланаре рассчитан на 4,5 года. Ранее Аарон выступал за ЦСКА на правах
аренды весной 2016 года. Тогда он провел 10 матчей и забил три гола. В финальном матче Кубка России с «Зенитом» (1:4)
2 мая 2016 года форвард получил получил разрыв крестоообразных связок и армейцы
не стали выкупать его по окончании соглашения.
«Я очень доволен, по-настоящему счастлив. ЦСКА — единственная команда, в которой я хотел продолжить карьеру, чудесно, что именно так и произошло.
Я хорошо знаком и с нынешними тренерами, и почти со всеми
ребятами, поэтому уверен, что мне удастся без проблем заново влиться в
коллектив. А главное — я очень хочу проявить себя как можно лучше и принести
команде максимум пользы», - сказал 22-летний нападающий.
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