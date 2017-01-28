Минское «Динамо» нанесло поражение «Барысу»
Минское «Динамо»
одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1) на «Минск-Арене».
В составе хозяев отличились Александр Павлович и Никита Мицкевич, для которого эта шайба стала первой в КХЛ. Отметим, что две голевые передачи на счету Андрея Степанова.
Перед вторым перерывом форвард «Барыса» Брэндон Боченски отыграл один гол. После этого счет в матче больше не менялся.
«Динамо» набрало 90 очков и увеличило отрыв от «Витязя» до четырех очков, оставшись на шестом месте Западной конференции. «Барыс», прервавший победную серию из четырех матчей, идет пятым на Востоке.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Мн - Барыс - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Голы:
Павлович (Степанов, Матерухин), 10:24 (1:0). N. Mitskevich (Ковыршин, Степанов), 33:50 (2:0). Боченски (Доус, Даллмэн), 38:54 (2:1).
Место и дата
28 января 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция