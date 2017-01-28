Минское «Динамо» нанесло поражение «Барысу»

Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1) на «Минск-Арене».

В составе хозяев отличились Александр Павлович и Никита Мицкевич, для которого эта шайба стала первой в КХЛ. Отметим, что две голевые передачи на счету Андрея Степанова.

Перед вторым перерывом форвард «Барыса» Брэндон Боченски отыграл один гол. После этого счет в матче больше не менялся.

«Динамо» набрало 90 очков и увеличило отрыв от «Витязя» до четырех очков, оставшись на шестом месте Западной конференции. «Барыс», прервавший победную серию из четырех матчей, идет пятым на Востоке.

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