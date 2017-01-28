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Минское «Динамо» нанесло поражение «Барысу»

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Минское «Динамо» одержало победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1) на «Минск-Арене».

В составе хозяев отличились Александр Павлович и Никита Мицкевич, для которого эта шайба стала первой в КХЛ. Отметим, что две голевые передачи на счету Андрея Степанова.

Перед вторым перерывом форвард «Барыса» Брэндон Боченски отыграл один гол. После этого счет в матче больше не менялся.

«Динамо» набрало 90 очков и увеличило отрыв от «Витязя» до четырех очков, оставшись на шестом месте Западной конференции. «Барыс», прервавший победную серию из четырех матчей, идет пятым на Востоке.

КХЛ

Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Мн - Барыс - 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы:

Павлович (Степанов, Матерухин), 10:24 (1:0). N. Mitskevich (Ковыршин, Степанов), 33:50 (2:0). Боченски (Доус, Даллмэн), 38:54 (2:1).

Место и дата

28 января 17:00, Минск-Арена, Онлайн-трансляция

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