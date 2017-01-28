Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования
Футбол  Вердер1 : 2Бавария
Футбол  Зенит2 : 0Легия
Футбол  Спартак5 : 1Жилина
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Сенегал- : -Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Во второй день Гран-при «Иван Ярыгин» россияне завоевали 13 медалей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Красноярске прошел второй день Гран-при «Иван Ярыгин» (турнира по вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина). Россияне завоевали 13 медалей.

В категории до 61 кг у мужчин россияне завоевали три медали.  Победу одержал Ахмед Чакаев, второе место занял Гаджимурад Рашидов, третьим стал Виктор Рассадин. Также бронза в активе японца Рэя Хигучи.

В категории до 65 кг Россиянин Даурен Куруглиев стал первым, а его соотечественники Ахмед Магамаев и Владислав Валиев – третьими. В категории до 125 кг первое и второе места заняли Алан Хугаев и Анзор Болтукаев

У женщин в категории до 53 кг бронза в активе россиянки Екатерины Полещук. Александра Андреева (Россия) завоевала бронзу в категории до 55 кг.

Инна Тражукова стала второй в категории до 63 кг, Алена Стародубцева - в категории до 75 кг

Турнир будет проходить с 27 по 29 января.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
Главные новости
Футбол
Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над «Легией» на сборе в Испании
Футбол
ЦСКА объявил о переходе Оланаре
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Гандбол
Испания примет женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году, Дания, Швеция и Норвегия – в 2023 году
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей
Футбол
Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше Фарфана
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
Футбол
«Атлетико» на выезде не сумел обыграть «Алавес»
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу в матче с «Уикомбом» в Кубке Англии
Футбол
«Челси» разгромил «Брентфорд» и вышел в 1/8 финала Кубка Англии
все новости