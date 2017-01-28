Во второй день Гран-при «Иван Ярыгин» россияне завоевали 13 медалей
В Красноярске прошел второй день Гран-при «Иван Ярыгин» (турнира по
вольной борьбе памяти Ивана Ярыгина). Россияне завоевали 13 медалей.
В категории до 61 кг у мужчин россияне
завоевали три медали. Победу одержал
Ахмед Чакаев, второе место занял Гаджимурад Рашидов, третьим стал Виктор
Рассадин. Также бронза в активе японца Рэя Хигучи.
В
категории до 65 кг Россиянин Даурен Куруглиев стал первым, а его соотечественники
Ахмед Магамаев и Владислав Валиев – третьими. В категории до 125 кг первое и
второе места заняли Алан Хугаев и Анзор Болтукаев
У женщин в категории до 53 кг бронза в активе россиянки Екатерины
Полещук. Александра Андреева (Россия) завоевала бронзу в категории до 55 кг.
Инна Тражукова стала второй в категории до 63 кг, Алена
Стародубцева - в категории до 75 кг
Турнир будет проходить с 27 по 29 января.