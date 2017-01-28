Марко Девич: При встрече Бердыев сказал, что мне не хватает веса

Форвард «Ростова» Марко Девич поделился впечатлениями от перехода в команду и рассказал о первой встрече с вице-президентом клуба Курбаном Бердыевым.

«За последние год-полтора «Ростов» очень сильно поднялся. Ребята так здорово проявили себя, что лично для меня это было удивительно. Все они сделали очень большое дело. Я надеюсь, что это не конец. Есть еще Лига Европы, а в чемпионате есть возможность побороться, чтобы на следующий сезон снова сыграть в еврокубках. У меня есть чувство, что на сегодняшний день я перехожу в топ-команду. По результату, игре и коллективу «Ростов» находится на самом верху.

Когда смотрел матч с «Баварией», было внутреннее чувство, что Курбан Бекиевич с помощниками добился такого коллектива, что нет команды, которую он не может обыграть. При встрече Курбан Бекиевич сказал, что мне не хватает веса. Я попросил, чтобы он не переживал – буду кушать больше», – сказал Девич в интервью клубному телевидению.

Напомним, Девич перешел в «Ростов» из «Рубина». В нынешнем сезоне 33-летний серб с украинским гражданством забил один гол в восьми матчах премьер-лиги.