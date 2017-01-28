SK Gaming сразится с Virtus.pro в полуфинале ELEAGUE Major 2017

Роман «Resolut1on» Фоминок: У меня всегда в приоритете первое место, а на «мейджоре» тем более

Игрок команды Digital Chaos Роман «Resolut1on» Фоминок в интервью CyberSport.ru рассказал о конкурентах в американском регионе, оценил уровень команд из СНГ и поделился целями перед киевским «мейджором».