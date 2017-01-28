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SK Gaming сразится с Virtus.pro в полуфинале ELEAGUE Major 2017

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Бразильская команда SK Gaming вышла в полуфинал турнира ELEAGUE Major 2017 по CS:GO.

В четвертьфинальном матче бразильцы перестреляли коллектив FaZe Clan со счетом 2:1 (7:16 de_mirage, 16:3 de_train, 16:5 de_overpass). В полуфинале SK Gaming сыграет с польской пятеркой Virtus.pro.

ELEAGUE Major 2017 пройдет с 22 по 29 января в Атланте. Призовой фонд турнира составляет 1 миллион долларов.

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