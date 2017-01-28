Дубль Это’о принес «Антальяспору» победу над «Аланьяспором»

Матч 19-го тура чемпионата Турции между «Антальяспором» и «Аланьяспором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Антальяспора».

В составе победителей дубль сделал бывший форвард «Анжи», «Барселоны» и «Интера» Самюэль Это’о. В первом случае он не реализовал пенальти, но тут же исправился. У «Аланьяспора» отличился Дженк Ахмет Алкылыч. В их составе все 90 минут провел на поле экс-форвард ЦСКА Вагнер Лав.

«Антальяспор» набрал 31 очко и занимает пятое место в чемпионате Турции. У «Аланьяспора» 18 очков и 15-е место.

Чемпионат Турции

19-й тур

«Антальяспор» - «Аланьяспор» -2:1

Голы: Это’о, 45, 76 – Алкылыч, 41