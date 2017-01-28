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«Лацио» дома уступил «Кьево»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 0:1.

В концовке матча единственный мяч забил Роберто Инглезе. «Лацио» с 40 очками занимает четвертое место в чемпионате Италии. У «Кьево» 28 очков и 10-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

22-й тур

Матч

Лацио - Кьево - 0:1 (0:0)

Голы

Инглезе 90 (0:1).

Состав

Лацио: Стракоша, Раду (Луис Альберто, 76), де Врей, Худт, Баста (Ломбарди, 84), Биглия, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Джорджевич (Росси, 75), Андерсон

Кьево: Соррентино, Качиаторе, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, де Гузман (Иско, 64), Радованович, Хетемай, Бастиен (Ригони, 80), Бирса, Гобби, Инглезе

Предупреждения:

Милинкович-Савич, 30; Лулич, 85 - Иско, 71

Судья:

Микаэль Фаббри (Италия)

Место и дата

28 января 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция

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