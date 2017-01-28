«Лацио» дома уступил «Кьево»
Матч 22-го тура чемпионата Италии между «Лацио» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 0:1.
В концовке матча единственный мяч забил Роберто Инглезе. «Лацио» с 40 очками занимает четвертое место в чемпионате Италии. У «Кьево» 28 очков и
10-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
22-й тур
Матч
Голы
Инглезе 90 (0:1).
Состав
Лацио: Стракоша, Раду (Луис Альберто, 76), де Врей, Худт, Баста (Ломбарди, 84), Биглия, Лулич, Пароло, Милинкович-Савич, Джорджевич (Росси, 75), Андерсон
Кьево: Соррентино, Качиаторе, Сполли (Дайнелли, 79), Гамберини, де Гузман (Иско, 64), Радованович, Хетемай, Бастиен (Ригони, 80), Бирса, Гобби, Инглезе
Предупреждения:
Милинкович-Савич, 30; Лулич, 85 - Иско, 71
Судья:
Микаэль Фаббри (Италия)
Место и дата
28 января 20:00, Стадио Олимпико, Онлайн-трансляция
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