«Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ

«Ростов-Дон» одержал победу над «Битигхаймом» (34:24) в четвертом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

В составе российской команды по семь голов забили легионеры Александрина Кабрал Барбоса и Ана Паула Родригес.

«Ростов-Дон» набрал шесть очков и вышел на первое место в группе C. При этом другой матч четвертого тура «Эрд» – «Бьясен» пройдет в воскресенье.

В пятом туре 5 февраля «Ростов-Дон» сыграет с «Эрдом» в Венгрии.

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4-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Битигхайм» (Германия) – 34:24 (19:11)

«Ростов-Дон»: Басараб, Лунде, Мехдиева; Кабрал Барбоса (7), Родригес Бело (7), Вяхирева (5), Сень (4), Дембеле (3), Манагарова (3), Петрова (3), Макеева (2), Башкирова, Борщенко, Черноиваненко, Сливинская.

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 6 очка (4 игры). 2. «Бьясен» (Норвегия) – 4 (3). 3. «Битигхайм» – 2 (4). 4. «Эрд» (Венгрия) – 2 (3).