Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Спартак5 : 1Жилина
Футбол  Буркина-Фасо2 : 0Тунис
Футбол  Зенит2 : 0Легия
Футбол  Вердер1 : 2Бавария
Фигурное катание  Произвольная программа
Футбол  Сенегал0 : 0Камерун
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ростов-Дон» обыграл «Битигхайм» в Кубке ЕГФ

Комментарии

«Ростов-Дон» одержал победу над «Битигхаймом» (34:24) в четвертом туре группового этапа Кубка ЕГФ.

В составе российской команды по семь голов забили легионеры Александрина Кабрал Барбоса и Ана Паула Родригес.

«Ростов-Дон» набрал шесть очков и вышел на первое место в группе C. При этом другой матч четвертого тура «Эрд» – «Бьясен» пройдет в воскресенье.

В пятом туре 5 февраля «Ростов-Дон» сыграет с «Эрдом» в Венгрии.

Ростов-на-Дону

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа C

4-й тур

«Ростов-Дон» (Россия) – «Битигхайм» (Германия) – 34:24 (19:11)

«Ростов-Дон»: Басараб, Лунде, Мехдиева; Кабрал Барбоса (7), Родригес Бело (7), Вяхирева (5), Сень (4), Дембеле (3), Манагарова (3), Петрова (3), Макеева (2), Башкирова, Борщенко, Черноиваненко, Сливинская.

Турнирное положение: 1. «Ростов-Дон» – 6 очка (4 игры). 2. «Бьясен» (Норвегия) – 4 (3). 3. «Битигхайм» – 2 (4). 4. «Эрд» (Венгрия) – 2 (3).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Звезда» проиграла «Ладе» в Тольятти«Звезда» проиграла «Ладе» в ТольяттиЗвенигородская «Звезда» потерпела поражение от «Лады» (25:33) в матче суперлиги.Трефилов и Бужан примут участие в семинаре для тренеров женской суперлигиФедерация гандбола России проведет в Москве семинар для тренеров женской суперлиги.«Ростов-Дон» победил «Битигхайм» в Кубке ЕГФ«Ростов-Дон» одержал победу над немецким «Битигхаймом» (23:20) в матче третьего тура группового этапа Кубка ЕГФ в Людвигсбурге.«Ростов-Дон» победил «Динамо-Синару», «Кубань» была сильнее «Уфы-Алисы»«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (27:20) в матче суперлиги.«Лада» обыграла «Луч» и догнала лидирующий «Ростов-Дон»Гандболистки тольяттинской «Лады» обыграли на выезде столичный «Луч» в матче чемпионата России.Трефилов извинился перед Ростовом-на-ДонуГлавный тренер женской сборной России Евгений Трефилов принес извинения жителям Ростова-на-Дону за резкие высказывания в адрес города во время матча чемпионата Европы с Чехией (26:24).«Кубань» сыграет с «Ладой» в Кубке России, «Звезда» – с «Университетом»Сегодня в офисе Федерации гандбола России состоялась жеребьевка ¼ финала женского Кубка России.«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в своем заключительном матче в ЛЧ в нынешнем сезоне«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Дьора» (25:32) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в матче Лиги чемпионовГандболистки клуба «Ростов-Дон» в упорной борьбе уступили румынскому «Бухаресту» в матче группового этапа Лиги чемпионов.«Ростов-Дон» проиграл «Мидтьюлланду» и опустился на четвертое место в группе«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Мидтьюлланда» (23:25) в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов в Икасте (Дания).«Ростов-Дон» победил «Миттьюлланн» в матче Лиги чемпионовГандболистки «Ростов-Дона» нанесли поражение датскому «Миттьюлланну» в матче группового этапа Лиги чемпионов.Антон Ревенко: Зарплата Лесли сопоставима с зарплатой ТрефиловаГенеральный директор «Ростов-Дона» Антон Ревенко рассказал о финансовом положении клуба.«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в своем втором матче в Лиге чемпионов«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Дьора» (27:28) в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов в Ростове-на-Дону.«Ростов-Дон» проиграл «Бухаресту» в первом матче Лиги чемпионов«Ростов-Дон» потерпел поражение от «Бухареста» (21:24) в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.Иван Саввиди: Не надо сравнивать «Ростов-Дон» с «Зенитом»Член попечительского совета Федерации гандбола России и спонсор ГК «Ростов-Дон» Иван Саввиди прокомментировал сравнения ЖГК «Ростов-Дон» с футбольным «Зенитом».«Астраханочка» нанесла поражение «Динамо-Синаре», «Ростов-Дон» разгромил «АГУ-Адыиф»В среду стартовал женский чемпионат России по гандболу.«Ростов-Дон» завоевал Суперкубок РоссииЖенский гандбольный клуб «Ростов-Дон» второй год подряд становится обладателем Суперкубка России.Компания Саввиди построит в Ростове-на-Дону гандбольный центрКомпания «Группа Агроком» намерена выделить 1,2 млрд рублей на строительство гандбольного центра в Ростове-на-Дону.Алексей Гумянов: «Кубань» присоединяется к финансовым монстрамГлавный тренер «Звезды» Алексей Гумянов высказался о раскладе сил в женской суперлиге и перспективах своей команды в следующем сезоне.«Ростов-Дон» стал первым финалистом Кубка России«Ростов-Дон» одержал победу над «Динамо-Синарой» (38:22) в первом полуфинале Кубка России в Астрахани.
Главные новости
Футбол
Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» будет сложно подняться в турнирной таблице
Футбол
Мирча Луческу: Когда Кержаков и Новосельцев будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе
Футбол
«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в Кубке Англии, Уолкотт сделал хет-трик, Уэлбек - дубль
Футбол
Дубль Кокорина принес «Зениту» победу над «Легией» на сборе в Испании
Футбол
ЦСКА объявил о переходе Оланаре
Футбол
Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских наций
Гандбол
Испания примет женский чемпионат мира по гандболу в 2021 году, Дания, Швеция и Норвегия – в 2023 году
Хоккей
«Торпедо» – СКА. Скудру дисквалифицировали на четыре матча за оскорбление судей
Футбол
Игорь Чугайнов: Сейчас Самедов на голову выше Фарфана
Футбол
«Манчестер Сити» разгромил «Кристал Пэлас» в Кубке Англии
все новости
Ростов-Дон
Ростов-Донкалендарьстатистика