Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADA
Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA)
проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не
все.
Как сообщает Boxingscene.com,
в число тех, кто не поддержал акцию, попали два россиянина. Это Сергей Ковалев
и Эдуард Трояновский. В этот список также входят и другие известные боксеры -
Хулио Сезар Чавес, Тимоти Брэдли, Луис Ортис и. т. д.
Отметим, что всех,
кто проигнорирует акцию, могут исключить из рейтинга WBC. Спортсменам не
обходимо принять в ней участие до второй недели февраля (включительно), чтобы
избежать санкций.
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