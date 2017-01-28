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Ковалев и Трояновский не поддержали совместную антидопинговую программу WBC и WADA

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Всемирный боксерский совет (WBC) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проводят совместную антидопинговую акцию. На данный момент поддержали ее не все.

Как сообщает Boxingscene.com, в число тех, кто не поддержал акцию, попали два россиянина. Это Сергей Ковалев и Эдуард Трояновский. В этот список также входят и другие известные боксеры - Хулио Сезар Чавес, Тимоти Брэдли, Луис Ортис и. т. д.

Отметим, что всех, кто проигнорирует акцию, могут исключить из рейтинга WBC. Спортсменам не обходимо принять в ней участие до второй недели февраля (включительно), чтобы избежать санкций.

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