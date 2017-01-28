«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в Кубке Англии, Уолкотт сделал хет-трик, Уэлбек - дубль
Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Арсеналом»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Арсенала».
В составе «канониров» два мяча забил Дэнни Уэлбек, а Тео Уолкотт сделал
хет-трик. Соперник «канониров» по 1/8 финала определится после жеребьевки.
Кубок Англии
1/16 финала
«Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:5
Голы: Уэлбек, 15, 22, Уолкотт, 35, 69 ,84.
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