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«Арсенал» разгромил «Саутгемптон» в Кубке Англии, Уолкотт сделал хет-трик, Уэлбек - дубль

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 1/16 финала Кубка Англии между «Саутгемптоном» и «Арсеналом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 5:0 в пользу «Арсенала».

В составе «канониров» два мяча забил Дэнни Уэлбек, а Тео Уолкотт сделал хет-трик. Соперник «канониров» по 1/8 финала определится после жеребьевки.

Кубок Англии

1/16 финала

«Саутгемптон» - «Арсенал» - 0:5

Голы: Уэлбек, 15, 22, Уолкотт, 35, 69 ,84.

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