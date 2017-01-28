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Никита Кацалапов: Сказать в принципе нечего, сделал ошибку на твизлах

Источник:  Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)Комментарии

Олимпийский чемпион Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, подвел итоги проката произвольной программы на чемпионате Европы в Остраве.

«Чувствую себя нормально. Все натренировано. Хорошо потренировались с утра, не сделав ни одной ошибки. А на старте... И опять твизлы. Не знаю, что произошло. Сказать в принципе нечего. Сделал ошибку на твизлах», – приводит слова Кацалапова официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Напомним, Синицина и Кацалапов показали в произвольной программе 12-й результат и заняли итоговое десятое место.

Победу одержали французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев стали бронзовыми призерами, Александра Степанова и Иван Букин заняли пятое место.

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