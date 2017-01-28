«Эйбар» обыграл «Депортиво»
Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Депортиво»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».
В составе победителей отличились Адриан Гонсалес, Серхи Энрич и Флориан
Лежен. У «Депортиво» забил Эмре Чолак.
«Эйбар» набрал 29 очков и занимает восьмое место в чемпионате Испании. У
«Депортиво» 19 очков и 16-е место.
Чемпионат Испании. Примера
20-й тур
Матч
Голы
Гонсалес 4 (1:0). Энрих 16 (2:0). Чолак 19 (2:1). Лежён 73 (3:1).
Состав
Эйбар: Родригес, Гальвес, Лежён, Луна (Пенья, 65), Ривера, Гарсия Д., Педро Леон, Капа, Гонсалес, Инуи (Арбилья, 71), Энрих (Бебе, 90)
Депортиво: Тытонь, Аррибас, Наварро, Сидней, Борхес (Морено, 83), Гильерме, Гама (Какута, 62), Хиль (Хоселу, 73), Хуанфран, Чолак, Андоне
Предупреждения:
Судья:
Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)
Место и дата
28 января 20:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция