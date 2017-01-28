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«Эйбар» обыграл «Депортиво»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 20-го тура чемпионата Испании между «Эйбаром» и «Депортиво» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Эйбара».

В составе победителей отличились Адриан Гонсалес, Серхи Энрич и Флориан Лежен. У «Депортиво» забил Эмре Чолак.

«Эйбар» набрал 29 очков и занимает восьмое место в чемпионате Испании. У «Депортиво» 19 очков и 16-е место.

Чемпионат Испании. Примера

20-й тур

Матч

Эйбар - Депортиво - 3:1 (2:1)

Голы

Гонсалес 4 (1:0). Энрих 16 (2:0). Чолак 19 (2:1). Лежён 73 (3:1).

Состав

Эйбар: Родригес, Гальвес, Лежён, Луна (Пенья, 65), Ривера, Гарсия Д., Педро Леон, Капа, Гонсалес, Инуи (Арбилья, 71), Энрих (Бебе, 90)

Депортиво: Тытонь, Аррибас, Наварро, Сидней, Борхес (Морено, 83), Гильерме, Гама (Какута, 62), Хиль (Хоселу, 73), Хуанфран, Чолак, Андоне

Предупреждения:

нет - Борхес, 29; Хиль, 52

Судья:

Хуан Мартинес Мунуэра (Испания)

Место и дата

28 января 20:30, Мунисипаль де Ипуруа, Онлайн-трансляция

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