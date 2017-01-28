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«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Байер», проигрывая 0:2

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Байер» потерпел поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3) в матче 18-го тура бундеслиги на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

В первом тайме хозяева забили два гола за три минуты благодаря точным ударам защитника Джонатана Та и мексиканца Хавьера Эрнандеса. Но во втором тайме «Боруссия» смогла отыграться и вырвать победу.

Сначала дубль сделал форвард Ларс Штиндль, а три очка гостям принес бразилец Раффаэл.

«Боруссия» набрала 20 очков и поднялась на 13-е место в бундеслиге, «Байер» остался восьмым.

В 19-м туре 3 февраля «Байер» сыграет в гостях с «Гамбургом», а «Боруссия» на следующий день примет «Фрайбург». 

Бундеслига

18-й тур

Матч

Байер - Боруссия М - 2:3 (2:0)

Голы

Та 31 (1:0). Эрнандес 34 (2:0). Штиндль 52 (2:1). Штиндль 58 (2:2). Раффаэл 71 (2:3).

Состав

Байер: Лено, Та, Хенрихс (Едвай, 65), Топрак, Венделль, Брандт, Арангис (Хавертц, 66), Кампль, Бельараби (Кисслинг, 77), Чалханоглу, Эрнандес

Боруссия М: Зоммер, Вестергор, Вендт, Кристенсен, Янчке, Дауд, Крамер, Азар (Хан, 70), Хофманн (Дрмич, 89), Штиндль, Раффаэл (Джонсон, 85)

Судья:

Дениз Айтекин (Германия)

Место и дата

28 января 20:30, БайАрена, Онлайн-трансляция

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