«Боруссия» из Менхенгладбаха победила «Байер», проигрывая 0:2

«Байер» потерпел поражение от «Боруссии» из Менхенгладбаха (2:3) в матче 18-го тура бундеслиги на стадионе «БайАрена» в Леверкузене.

В первом тайме хозяева забили два гола за три минуты благодаря точным ударам защитника Джонатана Та и мексиканца Хавьера Эрнандеса. Но во втором тайме «Боруссия» смогла отыграться и вырвать победу.

Сначала дубль сделал форвард Ларс Штиндль, а три очка гостям принес бразилец Раффаэл.

«Боруссия» набрала 20 очков и поднялась на 13-е место в бундеслиге, «Байер» остался восьмым.

В 19-м туре 3 февраля «Байер» сыграет в гостях с «Гамбургом», а «Боруссия» на следующий день примет «Фрайбург».

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18-й тур