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Стульнев и Белугин заняли четвертое место на Кубке мира по бобслею, победили немцы Лохнер и Блум

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования бобслеистов. В двойках у мужчин победила немецкая пара Йоханнес Лохнер/Джошуа Блум.

Отметим также, что два экипажа показали одинаковое время и поделили второе место. Это Стивен Холкобм/Карло Вальдес (США) и Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия). Россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин стали четвертыми.

Бобслей. Кубок мира

Кенигзее (Германия)

Мужчины. Двойки

 1. Йоханнес Лохнер/Джошуа Блум (Германия) 1.38,54

2. Стивен Холкобм/Карло Вальдес (США), Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) 1.38,77.

4. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) 1.38,94… 

10. Александр Касьянов/Алексей Пушкарев (Россия) 1.39,19… 

18. Максим Андрианов/Илья Малых (Россия)  1.39,53.

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