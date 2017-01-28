Стульнев и Белугин заняли четвертое место на Кубке мира по бобслею, победили немцы Лохнер и Блум

На этапе Кубка мира по бобслею и скелетону в Кенигзее (Германия) прошли соревнования бобслеистов. В двойках у мужчин победила немецкая пара Йоханнес Лохнер/Джошуа Блум.

Отметим также, что два экипажа показали одинаковое время и поделили второе место. Это Стивен Холкобм/Карло Вальдес (США) и Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия). Россияне Алексей Стульнев и Максим Белугин стали четвертыми.

Бобслей. Кубок мира

Кенигзее (Германия)

Мужчины. Двойки

1. Йоханнес Лохнер/Джошуа Блум (Германия) 1.38,54

2. Стивен Холкобм/Карло Вальдес (США), Франческо Фридрих/Торстен Маргис (Германия) 1.38,77.

4. Алексей Стульнев/Максим Белугин (Россия) 1.38,94…

10. Александр Касьянов/Алексей Пушкарев (Россия) 1.39,19…

18. Максим Андрианов/Илья Малых (Россия) 1.39,53.