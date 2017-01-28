Мирча Луческу: Когда Кержаков и Новосельцев будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу объяснил, почему на второй сбор команды не поехали защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.

- Надолго ли выбыли Александр Кержаков и Иван Новосельцев?

- Говорил еще перед сбором - те игроки, которые не готовы полностью, лучше останутся в Петербурге и будут заниматься по индивидуальной программе. Когда будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе. Возможно, это произойдет, когда мы вернемся в Петербург, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

Напомним, о травме Новосельцева стало известно после контрольного матча сине-бело-голубых против «Айнтрахта» (0:0), который прошел 14 января в Дубае. Защитник пропустил все товарищеские игры на первом сборе и не поехал с командой в Испанию на второй сбор.

Александр Кержаков в Дубае принял участие в двух контрольных матчах против «Айнтрахта» и «Чанчунь Ятай» (5:2). Форвард также остался в Петербурге и не попал в состав на второй сбор.

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