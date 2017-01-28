Елена Веснина: Думаю, Федерер и Надаль не ожидали, что дойдут так далеко по сетке

18-я ракетка мира Елена Веснина высказалась о раскладе сил в финале мужского одиночного разряда Australian Open, в котором сыграют Роджер Федерер (Швейцария) и Рафаэль Надаль (Испания).

«Это финал, о котором мечтали все. Мне кажется, что это самый лучший сценарий, который можно было придумать для финала турнира Большого шлема в начале года. Увидеть двух этих величайших теннисистов в финале – это огромное счастье и удача. Для них это огромная удача, думаю, что они оба не ожидали, что дойдут так далеко по сетке.

Я бы отдала чуть большее предпочтение Роджеру в этом матче, но Рафа тоже великолепен на этом турнире. Он показывает такой невероятный характер и волю к победе, что ему симпатизируешь в этой борьбе», – приводит «Р-Спорт» слова Весниной.

Напомним, финал Australian Open пройдет 29 января. Начало матча 10:30 (мск). Счет личных встреч двух теннисистов – 23:11 в пользу испанца.