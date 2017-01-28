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Мирча Луческу: Игроки «Зенита» выглядят уже получше, чем это было на первом сборе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу подвел итоги первых товарищеских матчей команды на сборе в Испании, в которых сине-бело-голубые встречались с «Волеренгой» (1:0) и «Легией» (2:0). 

- Начался другой сбор, перед нами здесь стоят совсем другие задачи. Если на первом сборе, вы помните, каждая команда играла по 45 минут, по тайму мы играли и потом меняли, то сейчас пытаемся уже, чтобы футболисты сыграли по 70, а многие - уже и по 90 минут. То есть, ставятся другие задачи. 

Мы в Петербурге использовали те дни, которые были между сборами, и повысили свое функциональное состояние - работали только над этим. И это видно и по вчерашней игре, и по сегодняшней - ребята выглядят уже получше, чем это было на первом сборе.

Вчера решили выставить молодых футболистов и новичков, а сегодня играл состав, который провел большинство матчей и в первом круге, и в Лиге Европы. Доволен и вчерашней, и сегодняшней игрой, доволен интенсивностью. Все соперники очень амбициозны и настроены на каждую игру с нами. Я рад, что мы в этих матчах выглядели очень достойно.

Вчера, допустим, решили посмотреть, как выглядит команда после длинного перелета, и сразу встретились с непростым соперником. Нужно было проявить характер. Раньше я всегда так делал в других командах, которые тренировал. И очень хорошо, что даже в таких непростых условиях команда выиграла очень убедительно. 

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Сегодня, конечно, больше понравился первый тайм, чем второй. Все-таки замены, которые мы сделали, повлияли на взаимодействие между игроками. Хочется в этих тренировочных матчах дать возможность сыграть больше и Данни. Это нормально, что он сегодня несколько раз ошибался - давно не играл, целый год. 

Три дня сейчас будем работать без матчей. Есть, над чем поработать, подметили в этих двух играх многие моменты. Нужно скорректировать их и после этого будут у нас три игры, одна за другой, где опять будут разные сочетания. Не будет такого - первый состав и второй состав. 

- Кокорин забил два мяча. Как оцените его прогресс в последнее время?
- Это тренировочные игры, я бы не хотел кого-то выделять из состава. Еще раз подчеркну, что доволен в целом первым таймом и тем, как игроки трактовали эпизоды, над которыми мы работали. Особенно понравилась организация игры в первом тайме. Во втором тайме, к сожалению, перешли больше на индивидуальную игру и поэтому теряли очень много мячей. 

В таких матчах очень важно сначала набрать функциональное состояние и то, как организованно действует команда. Не хотелось бы кого-то выделять, - приводит слова Луческу официальный сайт «Зенита».

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Напомним, 27 января сине-бело-голубые обыграли норвежскую «Волеренгу» со счетом 1:0 благодаря голу Эрнани. На следующий день «Зенит» одержал победу над польской «Легией» со счетом 2:0, дубль в той игре оформил Александр Кокорин.

В Испании подопечные Мирчи Луческу будут работать до 6 февраля. К этому времени игроки «Зенита» проведут еще три контрольные встречи: против норвежского «Одда» (1 февраля), чешской «Спарты» (3 февраля) и датского «Оденсе» (5 февраля).

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Матч

Зенит - Легия - 2:0 (2:0)

Голы

Кокорин 27 (1:0). Кокорин 36 (2:0).

Состав

Зенит: Лодыгин (Бабурин, 46), Кришито, Анюков, Нету, Могилевец (Маурисио, 46), Жирков, Шатов (Лесовой, 81), Хави Гарсия, Жулиано (Данни, 63), Дзюба, Кокорин (Юсупов, 63)

Предупреждения:

Маурисио, 51; Кришито, 55 - нет

Место и дата

28 января 20:00, Пинатар Арена, Текстовая трансляция

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