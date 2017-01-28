Немец Рыдзек выиграл второй старт на Кубке мира по лыжному двоеборью, Яхин – 38-й

На этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Зеефельде (Австрия) состоялся второй старт у мужчин. Победу по итогам гонки на 10 километров одержал немецкий спортсмен Йоханнес Рыдзек.

Напомним, что Рыдзек выиграл и первый старт на этом этапе. На этот раз он был лидером после прыжков с трамплина и удержал преимущество после лыжной гонки. На 0,1 секунды Рыдзек опередил своего соотечественника Эрика Френцеля, который стал вторым. Третье место занял итальянец Самуэль Коста. Российский спортсмен Эрнест Яхин занял 38-е место

Лыжное двоеборье. Кубок мира.

Зеефельд (Австрия)

К-99 + 10 км

1. (1-е место после прыжка). Йоханнес Рыдзек (Германия) 24.36,5

2 (4). Эрик Френцель (Германия) +0,1

3 (3). Самуэль Коста (Италия) + 11,3…

38 (24). Эрнест Яхин (Россия) + 3.23,5

