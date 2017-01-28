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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» будет сложно подняться в турнирной таблице

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью оценил шансы команды подняться в первую четверку по итогам сезона в премьер-лиге.

«Нам будет трудно улучшить свое положение в турнирной таблице, – приводит Goal.com слова португальца. – У нас уже сейчас есть проблема: мы не играем с «Манчестер Сити», когда должны были, после чего у нас начинается Лига Европы.

Лига Европы отличается от Лиги чемпионов, где команды играют два матча за четыре недели. Если мы пройдем дальше, у нас будет четыре матча за четыре недели. «Саутгемптон» будет готовиться к финалу Кубка лиги, а мы будем играть в Сент-Этьене ответный матч Лиги Европы. А если мы продолжим выступление в Кубке Англии, то предстоит сыграть и в этом турнире.

Это очень сложный график, но причины этого хорошие. Это говорит о том, что мы успешно выступаем в турнирах».

Напомним, «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в премьер-лиге, отставая от зоны Лиги чемпионов на четыре очка. В воскресенье команда Моуринью сыграет с «Уиганом» в четвертом раунде Кубка Англии.

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