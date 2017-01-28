Антонио Конте: Мы добились отличного результата

Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Брентфорда» в 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.

«Мы добились отличного результата. Мы забили сразу четыре гола, ни разу не пропустив. За это мы во многом должны благодарить Асмира Беговича, который совершил сразу два хороших сэйва.

Я рад, что мне представилась возможность просмотреть в деле всех игроков команды. Несмотря на 9 замен в составе, я увидел, что каждый футболист понимает и принимает наше видение игры. Это очень важно».

До этой стадии я мог давать игровое время тем, кто получает его меньше других. Кроме того, мне важно было видеть их отношение к делу, и я остался в высшей степени доволен.

Мы будем стараться добиться максимального результата в этом турнире. Если мы побеждаем, значит мы заслуживаем этого. Мы готовы сражаться. Подождем жеребьевки и будем надеяться, что мы сможем подарить еще один матч на своем поле нашим болельщикам», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».

В составе «синих» отличились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши Батшуайи (с пенальти). Соперник «Челси» по 1/8 финала определится после жеребьевки.



Кубок Англии

1/16 финала

«Челси» - «Брентфорд» - 4:0

Голы: Виллиан, 14, Педро, 21, Иванович, 70, Батшуайи, 81 (с пенальти).