Антонио Конте: Мы добились отличного результата
Главный тренер «Челси» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Брентфорда» в 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, что его команда победила со счетом 4:0.
«Мы добились отличного
результата. Мы забили сразу четыре гола, ни разу не пропустив. За это мы во
многом должны благодарить Асмира Беговича, который совершил сразу два хороших
сэйва.
Я рад, что мне представилась возможность просмотреть в деле всех
игроков команды. Несмотря на 9 замен в составе, я увидел, что каждый футболист
понимает и принимает наше видение игры. Это очень важно».
До этой стадии я мог давать игровое время тем, кто получает его
меньше других. Кроме того, мне важно было видеть их отношение к делу, и я
остался в высшей степени доволен.
Мы будем стараться добиться максимального результата в этом
турнире. Если мы побеждаем, значит мы заслуживаем этого. Мы готовы сражаться.
Подождем жеребьевки и будем надеяться, что мы сможем подарить еще один матч на
своем поле нашим болельщикам», - цитирует Конте официальный сайт «Челси».
В
составе «синих» отличились Виллиан, Педро Родригес, Бранислав Иванович и Миши
Батшуайи (с пенальти). Соперник «Челси» по 1/8 финала определится после
жеребьевки.
Кубок Англии
1/16 финала
«Челси»
- «Брентфорд» - 4:0
Голы: Виллиан, 14, Педро, 21, Иванович, 70,
Батшуайи, 81 (с пенальти).