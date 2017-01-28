«Кубань» победила «Лейпциг» в Кубке ЕГФ

«Кубань» одержала победу над «Лейпцигом» (33:27) в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Германии.

По пять голов в составе российской команды забили олимпийские чемпионки Екатерина Маренникова и Виктория Жилинскайте. Отметим, что один гол «Кубани» на счету вратаря Виктории Калининой.

«Кубань» набрала шесть очков и, по крайней мере, на один день возглавила турнирную таблицу группы B.

Другой матч третьего тура «Брест» (Франция) – «Фехервар» (Венгрия) пройдет в воскресенье.

В пятом туре 4 февраля команда Евгения Трефилова сыграет с «Фехерваром» в Секешфехерваре.

Лейпциг (Германия)

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Групповой этап

Группа B

4-й тур

«Лейпциг» (Германия) – «Кубань» (Россия) – 27:33 (12:19)

«Кубань»: Калинина (1), Михайлюта; Маренникова (5), В. Жилинскайте (5), Ускова (4), Я. Жилинскайте (4), Горшенина (3), Савинова (3), Антонова (2), Королева (2), Судакова (2), Даньшина (1), Наливко (1), Дьяченко, Гаряева, Копосова.

Турнирное положение: 1. «Кубань» – 6 очков (4 игры). 2. «Брест» – 5 (3). 3. «Фехервар» – 3 (3). 4. «Лейпциг» – 0 (4).