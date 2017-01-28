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Леонид Гурьев: Гонки с четырьмя огневыми рубежами – коронные для Старых

Источник:  АСН «Тюменская Арена»Комментарии

Тренер российской биатлонистки Ирины Старых Леонид Гурьев высказался о выступлении своей воспитанницы на чемпионате Европы в Дужниках Здрое (Польша).

В субботу 29-летняя Старых выиграла золото в гонке преследования, а ранее стала первой в индивидуальной гонке и бронзовым призером в спринте.

«Гонки с четырьмя огневыми рубежами – коронные дисциплины для Старых, – приводит «Тюменская Арена» слова Гурьева. – Стрельба у нее всегда была главным козырем. Ирина в пасьюте работала на огневых рубежах быстрее всех и ни разу не ошиблась. До этого она и в индивидуальной гонке победила с нулем, - отметил заслуженный тренер России.

Ирина все сделала в своем стиле. Если посмотреть аналитику, она первую часть всегда проходит не так быстро. Может уступать соперницам, но потом набирает ход и отыгрывает».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки преследования

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