Брандао победил Мачаева болевым приемом

Экс-боец UFC бразилец Диего Брандао победил россиянина Мурада Мачаева в главном поединке турнира Fight Nights Global 58, который прошел в Каспийске (Дагестан).

Мачаев уверенно чувствовал себя в борьбе, раз за разом проводя броски, и, переводя бразильца в партер. Брандао неплохо чувствовал себя в стойке. Несколько его ударов попали точно в цель.

Во втором раунде россиянину удалось в очередной раз перевести соперника в партер, где Диего воспользовался ошибкой Мачаева и провел болевой прием на руку. Мурад моментально сдался.

После поединка Мачаев заявил желание провести реванш.

«Прошу дать мне реванш с Диего. В этом бою я допустил ошибку, но в следующем одержу победу».

Диего ответил, что готов еще раз подраться с российским спортсменом.

«В Дагестане самые сильные бойцы. Я готов на реванш. Спасибо всем, кто пришел посмотреть на турнир», - сказал после поединка Брандао.

Таким образом, Мачаев потерпел второе поражение в карьере при 20 победах. Брандао одержал свою 21 победу при 11 поражениях.



