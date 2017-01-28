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Краснодарское «Динамо» не вышло на матч с «Енисеем» из-за долгов по зарплате

Источник:  ВК «Динамо» (Краснодар)Комментарии

Игроки мужского «Динамо» (Краснодар) отказались выходить на матч 17-го тура суперлиги с «Енисеем» из Красноярска из-за долгов по зарплате. В связи с этим гостям засчитана техническая победа со счетом 3-0 (25:0, 25:0, 25:0).

«Ситуация, конечно, критическая. Она нас злит по-спортивному, – заявил главный тренер «Динамо» Андрей Воронков. – Это один из шансов, чтобы привлечь внимание к ситуации, которая сложилась в клубе. Это решение команды, игроков, тренерского штаба. Мы говорим спасибо болельщикам и хотим перед ними извиниться. Спасибо болельщикам, которые, несмотря на то, что команда занимает последнее место, все равно в команду верят.

«Динамо» – клуб с большими традициями. Клуб очень давно работает, прогрессирует. Поэтому здесь – досада… Больше слов нет. Все очень расстроены, по-настоящему злы на эту ситуацию. Мы полны сил и решимости играть и бороться, но дальше тянуть смысла никакого нет.

Тренировочный процесс на данный момент будет продолжаться в полном объеме. Потенциал у нас есть, но нет возможности. И это – единственная «заковырка», о которую мы бьемся в последнее время».

Добавим, что женская команда «Динамо» отправилось на матч 15-го тура суперлиги с «Динамо-Казанью».

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