«Бордо» на выезде обыграл «Нанси»
Матч 22-го тура чемпионата
Франции между «Нанси» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».
Первым мяч забил в
собственные ворота забил Жоффрей Куффо. В концовке Малколм удвоил результат. «Бордо» набрал 32 очка и занимает
шестое место в чемпионате Франции. У «Нанси» 24 очка и 13-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
22-й тур
Матч
Голы
Куффо 67 (0:1 - автогол). Оливейра 89 (0:2).
Состав
Нанси: Черник, Кабако, Чето (Дале, 74), Куффо, Муратори, Диагне, Робич (Диа, 71), Марчетти, Кулибали К. (Кура, 81), Гудилье, Хаджи
Бордо: Приор, Левчук, Гайич, Пелленар, Пундж, Плашил, Оунас (Камано, 83), Менез (Оливейра, 79), Вада (Арамбарри, 87), Тулалан, Лаборде
Предупреждения:
Судья:
Jerome Brisard
Место и дата
28 января 22:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция
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