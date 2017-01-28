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«Бордо» на выезде обыграл «Нанси»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч 22-го тура чемпионата Франции между «Нанси» и «Бордо» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Бордо».

Первым мяч забил в собственные ворота забил Жоффрей Куффо. В концовке Малколм удвоил результат. «Бордо» набрал 32 очка и занимает шестое место в чемпионате Франции. У «Нанси» 24 очка и 13-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

22-й тур

Матч

Нанси - Бордо - 0:2 (0:0)

Голы

Куффо 67 (0:1 - автогол). Оливейра 89 (0:2).

Состав

Нанси: Черник, Кабако, Чето (Дале, 74), Куффо, Муратори, Диагне, Робич (Диа, 71), Марчетти, Кулибали К. (Кура, 81), Гудилье, Хаджи

Бордо: Приор, Левчук, Гайич, Пелленар, Пундж, Плашил, Оунас (Камано, 83), Менез (Оливейра, 79), Вада (Арамбарри, 87), Тулалан, Лаборде

Предупреждения:

нет - Пелленар, 31; Гайич, 36

Судья:

Jerome Brisard

Место и дата

28 января 22:00, Марсель Пико, Онлайн-трансляция

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