Три российские теннисистки вышли во второй раунд квалификации Spb Ladies Trophy-2017

28 января в Петербурге прошли матчи первого круга квалификации теннисного турнира St. Petersburg Ladies Trophy-2017.

Из восьми российских теннисисток, заявленных в квалификации, во второй круг прошли три спортсменки: Валерия Каменская, Екатерина Александрова и Анастасия Комардина. 29 января Каменская встретится с седьмой сеянной Донной Векич (Хорватия), Александрова сыграет с Элицей Костовой (Болгария), а Комардиной предстоит матч против Сабины Шариповой (Узбекистан).

Результаты матчей с участием представительниц России

Синди Бургер (Голландия) – Валерия Каменская (Россия) – 6:2, 4:6, 6:7

Паулина Кристина Гонсалес (Бразилия) – Вероника Кудерметова (Россия) – 6:3, 6:4

Екатерина Александрова (Россия, 9) – Александра Саснович (Белоруссия) – 6:4, 7:5

Валерия Погребняк (Россия) – Барбара Хаас (Австрия) – 0:6, 3:6

Ксения Лыкина (Россия) – Анастасия Комардина (Россия) – 1:6, 3:6

Олеся Первушина (Россия) – Тереза Мартинцова (Чехия) – 2:6, 4:6

Габриэла Дабровски (Канада) – Ирина Хромачева (Россия, 6) – 4:6, 6:3, 6:2

Также во второй раунд пробились первые две сеянные квалификации: Андреа Петкович из Германии и Кирстен Флипкенс из Голландии.

Напомним, матчи основной сетки на Spb Ladies Trophy стартуют 30 января. Турнир продлится до 5 февраля. В 2016 году победительницей соревнований в одиночном разряде стала Роберта Винчи.

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