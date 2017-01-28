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Фернандес выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, Ковтун – второй, Коляда - третий

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фернандес выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, Ковтун – второй, Коляда - третий
Источник: Reuters

На чемпионате Европы по фигурному катанию завершились соревнования в одиночном катании у мужчин. Победу одержал испанец Хавьер Фернандес, а россиянин Максим Ковтун занял второе место.

Испанец победил с результатом 294,84 балла. Максим Ковтун набрал 266,80 балла. Третьим стал еще один представитель России Михаил Коляда (250,18). Отметим, что Фернандес стал чемпионом Европы в пятый раз. Российский фигурист Александр Самарин стал восьмым.

Фигурное катание. Чемпионат Европы
Острава (Чехия)
Мужчины. Одиночное катание 
Итоговый результат 

1. Хавьер Фернандес (Испания) 294,84 
2. Максим Ковтун (Россия) 266,80
3. Михаил Коляда (Россия) 250,18 
4. Йорик Хендрикс (Бельгия) 242,56
5. Алексей Быченко (Израиль) 239,24
6. Морис Квителашвили (Грузия) 238,20
7. Денис Васильев (Латвия) 235,20
8. Александр Самарин (Россия) 230,87
9. Шафик Бессеге (Франция) 227,59
10. Пауль Фентц (Германия) 225,85
11. Александр Майоров (Швеция) 217,98
12. Михал Бжезина (Чехия) 215,52

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