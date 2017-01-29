Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матч

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.

«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем», – приводит ТАСС слова Мутко.

Ранее планировалось, что матч Россия – Бразилия станет первым на стадионе «Лужники» после его реконструкции.

Добавим, что на данный момент известен один соперник сборной России по товарищеским матчам – 28 марта команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, с 17 июня по 2 июля Россия примет участие в домашнем Кубке конфедераций, на котором Южную Америку будет представлять Чили.