Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Бетис- : -Барселона
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матч

Источник:  ТАССКомментарии

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал о переговорах с Бразильской конфедерацией футбола о проведении товарищеского матча национальных сборных двух стран в июне 2017 года в Москве.

«Переговоры проходят сложно, потому что сборная Бразилии в этот период находится в Австралии, одна игра у них уже запланирована в июне. Они попросили на раздумье какое-то время. В любом случае, у бразильской сборной есть желание приехать в Россию, поэтому до чемпионата мира мы такой матч организуем», – приводит ТАСС слова Мутко.

Ранее планировалось, что матч Россия – Бразилия станет первым на стадионе «Лужники» после его реконструкции.

Добавим, что на данный момент известен один соперник сборной России по товарищеским матчам – 28 марта команда Станислава Черчесова сыграет с Бельгией на стадионе «Фишт» в Сочи.

Напомним, с 17 июня по 2 июля Россия примет участие в домашнем Кубке конфедераций, на котором Южную Америку будет представлять Чили.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Маркин: Постараемся провести ЧМ-2018 не просто гладко, а триумфальноСегодня состоялось первое заседание Комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС под председательством Владимира Маркина.На «Крестовском» в феврале может пройти рок-концертПресс-секретарь вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Елена Михина в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о возможном концерте на стадионе на Крестовском острове.Александр Мостовой: Неудивительно, что Мутко говорит о возвращении Аршавина в сборнуюБывший полузащитник сборной Росси Александр Мостовой высказался о шансах полузащитника «Кайрата» Андрея Аршавина вернуться в сборную.Петербуржцев наконец-то радует стадионПетербуржцев наконец-то радует стадионВ понедельник – важная веха: до старта чемпионата мира по футболу-2018 останется ровно 500 дней.Виталий Мутко: Вопрос о возрождении Кубка Содружества стоит на повестке дняТрадиционный «зимний» турнир Кубок Содружества, закрытый в начале 2016 года, может быть возрожден.Кубок конфедераций и чемпионат мира пройдут без эксцессов, уверены представители фан-движенийМинистерство внутренних дел РФ обеспокоено недостатком в регионах, которые в 2018 году примут матчи чемпионата мира, специализированных учреждений для оказания своевременной помощи лицам в состоянии сильного алкогольного опьянения.Виталий Мутко: Финал Кубка России может пройти в Сочи или Санкт-ПетербургеВице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал, что финал Кубка России может состояться на стадионе на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»Сборная Бразилии обыграла Колумбию в матче памяти «Шапекоэнсе»Сборная Бразилии обыграла команду Колумбии в благотворительном матче, посвященном памяти жертв авиакатастрофы с командой «Шапекоэнсе».Виталий Мутко: Критических отставаний в подготовке к ЧМ-2018 нетВице-премьер Виталий Мутко оценил ход подготовки российских регионов в проведению чемпионата мира по футболу 2018 года.Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Лучшее издевательство над новым стадионом в Петербурге (видео)Пробовали многие, а выигрывает мультяшная версия от канала «2х2».Луис Адриано: Вернуться в сборную Бразилии – мечтаНападающий «Спартака» Луис Адриано - о возможности вернуться в сборную Бразилии.«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадиона«Не «Лужа», а просто класс!» Репортаж с реконструкции стадионаРеконструкция «Лужников» несется к финишу с опережением графика почти на два месяца – сдать стадион планируют в конце марта.Дмитрий Рогозин: Сравните, как играли футболисты сборной России на Евро, и как наши гандболистыВице-премьер правительства России, председатель Попечительского совета Федерации гандбола России Дмитрий Рогозин оценил результат мужской сборной России на чемпионате мира во Франции.Виталий Кафанов: Джанаев был готов к тому, что его не возьмут на ЕвроТренер «Ростова» Виталий Кафанов считает прогресс Сослана Джанаева одним из главных итогов 2016 года.Павел Мамаев: После Евро-2016 было очень стыдно перед болельщиками. Не понимал, как мы должны игратьПолузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев поделился воспоминаниями о чемпионате Европы 2016 года.День в истории. «Белому Пеле» Тостао исполнилось 70 летДень в истории. «Белому Пеле» Тостао исполнилось 70 летЛегендарному бразильскому нападающему Тостао сегодня исполняется 70 лет.Виталий Мутко: Хотел бы, чтобы Аршавин сыграл на ЧМ-2018Президент РФС Виталий Мутко сказал, что он хотел бы видеть Андрея Аршавина в составе сборной России на чемпионате мира 2018 года.Александр Кержаков: Во время ЧМ-2018 можно собрать звездную команду и провести матч на Дворцовой площадиНападающий «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о возможных мероприятиях в Петербурге во время чемпионата мира-2018.Валерий Газзаев: Гостиничный бизнес в преддверии чемпионата мира гонится за сиюминутной прибыльюЗаместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Валерий Газзаев призвал владельцев российских гостиниц ответственно подходить к ведению своего бизнеса в преддверии ЧМ-2018.ФИФА официально подтвердила, что жеребьевка ЧМ-2018 пройдет в КремлеФИФА на своем официальном сайте подтвердила, что жеребьевка финальной части чемпионата мира-2018 пройдет в Кремлевском дворце в Москве 1 декабря 2017 года.
Главные новости
Фигурное катание
Фернандес выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, Ковтун – второй, Коляда - третий
Футбол
«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»
Фигурное катание
Михаил Коляда: Психологическая неготовность сказалась на выступлении на ЧЕ
Гандбол
Сборная Словении, победившая россиян в 1/8 финала, выиграла бронзу ЧМ-2017
Футбол
«Спартак» поздравил Ловчева с днем рождения
Футбол
Сергей Кирьяков: Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка
Футбол
«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести Нобоа
Футбол
Виталий Мутко: До ЧМ-2018 сборная Бразилии приедет в Россию на товарищеский матч
Волейбол
Краснодарское «Динамо» не вышло на матч с «Енисеем» из-за долгов по зарплате
MMA
Брандао победил Мачаева болевым приемом
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Бразилия
Бразилиякалендарьстатистика
Виталий Мутко
Виталий Мутковсе новости
ЧМ-2018
ЧМ-2018