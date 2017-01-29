«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести Нобоа

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа до конца января может перейти в петербургский «Зенит».

По информации «Матч ТВ», сине-бело-голубые нацелились на приобретение эквадорца после того, как не смогли заполучить полузащитника ПСВ Дэйви Проппера. Голландские СМИ сообщали, что за голландца «Зенит» предлагал 14 миллионов евро, однако ПСВ отклонил предложение.

Напомним, ранее член совета директоров «Ростова» Али Узденов заявлял, что у клуба есть предложения по Нобоа от российских и европейских команд. Также он сообщил, что у полузащитника есть желание перейти в другой клуб. Сам эквадорец осенью отметил, что «Зенит» хотел его приобрести летом 2016 года, однако трансфер не состоялся из-за срыва перехода Акселя Витселя в «Ювентус».

31-летний футболист играет за ростовчан с 2015 года. В сезоне 2016/2017 эквадорец сыграл 13 матчей в чемпионате России и забил один гол. Также Нобоа отметился голом в ворота «Баварии» в матче группового этапа Лиги чемпионов (3:2).

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