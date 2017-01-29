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«Лада» выиграла у «Метцингена», но не смогла обойти соперника в таблице

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«Лада» одержала победу над «Метцингеном» (24:23) в матче четвертого тура группового этапа Кубка ЕГФ в Тюбингене.

По шесть голов в составе российской команды забили Елизавета Малашенко и Дарья Самохина.

Напомним, на прошлой неделе в Тольятти немецкая команда также выиграла с разницей в один мяч (27:26), и благодаря большему количеству голов в гостях «Метцинген» остался впереди «Лады» в турнирной таблице группы D.

Ранее в субботу «Ростов-Дон» и «Кубань» победили в своих матчах Кубка ЕГФ с соперниками из Германии.

В пятом туре 4 февраля «Лада» сыграет дома с лидером группы «Нюкебинг Фальстером» из Дании.

Тюбинген (Германия)

Кубок ЕГФ

Женщины

Групповой этап

Группа D

4-й тур

«Метцинген» (Германия) – «Лада» (Россия) – 23:24 (12:13)

«Лада»: Цивка, Уткина; Малашенко (6), Самохина (6), Дмитриева (4), Горшкова (4), Снопова (2), Голец (1), Носикова (1), Барынина, Какмоля, Карпачева, Санникова, Щербак.

Турнирное положение: 1. «Нюкебинг Фальстер» (Дания) – 6 очков (4 матча). 2. «Метцинген» – 4 (4). 3. «Лада» – 4 (4). 4. «Глассверкет» (Норвегия) – 2 (4).

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