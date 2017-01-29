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Сергей Кирьяков: Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка

Дмитрий Аполоник
Источник:  ФК «Арсенал» (Тула)Комментарии
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о трансферной кампании клуба.

«К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка. Работа в этом направлении ведётся и не прекращается», - заявил Кирьяков в интервью официальному сайту «Арсенала».

Напомним, что зимой в «Арсенал» уже перешли Владимир Габулов, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александру Бурчану и Федерико Расич. 28 января туляки начали второй подготовительный сбор в Турции, который закончится 10 февраля.
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