Сергей Кирьяков: Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка
Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков рассказал о трансферной кампании клуба.
«К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка. Работа в этом направлении ведётся и не прекращается», - заявил Кирьяков в интервью официальному сайту «Арсенала».
Напомним, что зимой в «Арсенал» уже перешли Владимир Габулов, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александру Бурчану и Федерико Расич. 28 января туляки начали второй подготовительный сбор в Турции, который закончится 10 февраля.
«К нам должны приехать два – три футболиста на просмотр. Мы дадим им шанс проявить себя в контрольных матчах, как раз сейчас ведутся переговоры по этому вопросу. Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка. Работа в этом направлении ведётся и не прекращается», - заявил Кирьяков в интервью официальному сайту «Арсенала».
Напомним, что зимой в «Арсенал» уже перешли Владимир Габулов, Кирилл Комбаров, Гиа Григалава, Александру Бурчану и Федерико Расич. 28 января туляки начали второй подготовительный сбор в Турции, который закончится 10 февраля.
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