Сергей Кирьяков: Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка

Мирча Луческу: Когда Кержаков и Новосельцев будут готовы, тогда и начнут работать в общей группе

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу объяснил, почему на второй сбор команды не поехали защитник Иван Новосельцев и нападающий Александр Кержаков.