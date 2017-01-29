«Спартак» поздравил Ловчева с днем рождения

«Спартак» поздравил с днем рождения защитника команды 60-70-х годов, а ныне обозревателя «Советского спорта» Евгения Ловчева.

«ФК «Спартак-Москва» от всей души поздравляет Евгения Серафимовича с днем рождения и желает ему крепкого здоровья, семейного благополучия и творческих успехов», – говорится на официальном сайте клуба.

Напомним, Ловчев играл за «Спартак» с 1969 по 1978 годы. В составе клуба он стал чемпионом СССР (1969), серебряным (1974) и бронзовым (1970) призером чемпионата СССР, а также обладателем Кубка России (1971). Всего за красно-белых Ловчев провел 305 матчей и забил 36 голов.

В 1972 году Ловчев был признан лучшим футболистом СССР.