Арсен Венгер: Мы контролировали игру, демонстрируя гремучий футбол

Главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал победу своей команды над «Саутгемптоном» (5:0) в матче 1/16 финала Кубка Англии.

«Думаю, нашу игру было приятно смотреть, мы показали хороший футбол и были очень опасны. Мы контролировали игру, демонстрируя гремучий футбол. Дэнни Уэлбек выглядел очень остро, потому что усердно работал. Он вернулся на поле после длительного времени вне игры и пережил сложные психологические периоды. Но он проявил несгибаемую волю, за что и был награжден сегодня. Мы очень рады», - сказал Венгер.

Напомним, в составе лондонской команды хет-трик оформил Тео Уолкотт и дубль в активе Дэнни Уэлбека.