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Сборная Словении, победившая россиян в 1/8 финала, выиграла бронзу ЧМ-2017

Наталья Кузина
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Сборная Словении, победившая россиян в 1/8 финала, выиграла бронзу ЧМ-2017
Источник: Reuters

На мужском гандбольном чемпионате мира во Франции состоялся матч за третье место, в котором встречались сборные Хорватии и Словении.

Хорваты, как и в полуфинале с норвежцами, владели преимуществом, но позволили соперникам сравнять счет, а за минуту до конца поединка словенцам удалось выйти вперед 31:30. Последняя атака сборной Хорватии не принесла команде успеха. Отметим, что по ходу поединка хорваты вели в счете 22:15 (на 39-й минуте) и 26:19 (на 44-й минуте встречи). Начиная с 52-й минуты, словенцы, уступая пять мячей, забросили пять раз подряд и сравняли счет впервые после пятой минуты матча.

Таким образом, сборная Словении впервые в своей истории стала бронзовым призером чемпионата мира по гандболу.

В «золотом» матче 29 января в Париже встретятся хозяева турнира французы и сборная Норвегии. Начало этой игры – в 19 часов 30 минут по московскому времени.

Напомним, что сборная России выбыла из турнира на стадии 1/8 финала, проиграв словенцам.

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