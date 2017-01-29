Михаил Коляда: Психологическая неготовность сказалась на выступлении на ЧЕ
Российский фигурист Михаил Коляда, занявший третье место на чемпионате Европы, поделился впечатлениями от выступления.
«Я прокатал и короткую, и произвольную даже не хорошо и не средне, а как-то совсем плохо, хотя готов был намного лучше. Сегодня - ладно, падение с лутца, ладно, тулуп с ошибкой, но первый аксель сделал - думаю, ну все, слава богу, барьер пройден. На второй аксель когда ехал, был полностью уверен, что его сделаю, но почему-то поторопился. Надо было чуть-чуть плечи подержать. Приедем в Питер, будем все с тренером разбирать, анализировать. Думаю, сказалась психологическая неготовность, потому что физически я был готов очень хорошо», - цитирует фигуриста «Р-Спорт».
Напомним, победу
одержал испанец Хавьер Фернандес, вторым стал россиянин Максим Ковтун.