«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»
В матче
22-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем стадионе обыграл «Пескару» со
счетом 3:0.
В составе
победителей мячи забили Данило Д’Амброзио Жоау Мариу и Эдер.
«Интер» одержал седьмую победу кряду и с
42 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «Пескара»
расположилась на 20-й строчке, имея в активе девять баллов.
В
следующем туре «нерадззури» 5 февраля сыграют с «Ювентусом», а подопечные
Массимо Оддо 1 февраля примут «Фиорентину».
Чемпионат Италии
22-й тур
Матч
Голы
Д'Амброзио 24 (1:0). Мариу 43 (2:0). Эдер 73 (3:0).
Состав
Интер: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Д'Амброзио (Сантон, 85), Гальярдини, Медель, Мариу, Брозович, Перишич (Эдер, 71), Кандрева (Габриэл, 76), Икарди
Пескара: Бизарри, Кода, Стендардо (Крешенци, 55), Зампано, Бираги, Бенали, Мемушай, Верре, Бруно, Баэбек (Черри, 76), G. Kastanos (A. Cubas, 82)
Предупреждения:
Судья:
Джанпаоло Клаварезе (Италия)
Место и дата
28 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция