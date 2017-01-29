«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем стадионе обыграл «Пескару» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Данило Д’Амброзио Жоау Мариу и Эдер.

«Интер» одержал седьмую победу кряду и с 42 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «Пескара» расположилась на 20-й строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем туре «нерадззури» 5 февраля сыграют с «Ювентусом», а подопечные Массимо Оддо 1 февраля примут «Фиорентину».

Чемпионат Италии

22-й тур