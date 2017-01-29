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«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 22-го тура чемпионата Италии «Интер» на своем стадионе обыграл «Пескару» со счетом 3:0.

В составе победителей мячи забили Данило Д’Амброзио Жоау Мариу и Эдер.

«Интер» одержал седьмую победу кряду и с 42 очками занимают четвертое место в турнирной таблице, а «Пескара» расположилась на 20-й строчке, имея в активе девять баллов.

В следующем туре «нерадззури» 5 февраля сыграют с «Ювентусом», а подопечные Массимо Оддо 1 февраля примут «Фиорентину».

Чемпионат Италии
22-й тур

Матч

Интер - Пескара - 3:0 (2:0)

Голы

Д'Амброзио 24 (1:0). Мариу 43 (2:0). Эдер 73 (3:0).

Состав

Интер: Ханданович, Нагатомо, Миранда, Д'Амброзио (Сантон, 85), Гальярдини, Медель, Мариу, Брозович, Перишич (Эдер, 71), Кандрева (Габриэл, 76), Икарди

Пескара: Бизарри, Кода, Стендардо (Крешенци, 55), Зампано, Бираги, Бенали, Мемушай, Верре, Бруно, Баэбек (Черри, 76), G. Kastanos (A. Cubas, 82)

Предупреждения:

Нагатомо, 54 - Бираги, 67

Судья:

Джанпаоло Клаварезе (Италия)

Место и дата

28 января 22:45, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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