Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалей
Евгения Медведева и Анна ПогорилаяИсточник: Reuters
Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве и тем самым выиграли медальный зачет.
В копилке России шесть медалей - два золота, два серебра и две бронзы.
Золото
завоевали Евгения Медведева у одиночниц и Евгения Тарасова/Владимир Морозов в
соревнованиях спортивных пар. Серебряные медали у Максима Ковтуна и Анны
Погорилой в одиночных соревнованиях, а бронзы в активе Михаила Коляды и
танцевальной пары Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев.
Второе
место в медальном зачете у Франции, третье место досталось испанцам.
Напомним,
на прошлом чемпионате Европы в Братиславе россияне завоевали семь медалей (два
золота, серебро и четыре бронзы).
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