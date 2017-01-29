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Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалей

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Медведева и Анна Погорилая
Евгения Медведева и Анна ПогорилаяИсточник: Reuters

Российские фигуристы завоевали шесть медалей на чемпионате Европы, который завершился в чешской Остраве и тем самым выиграли медальный зачет.

В копилке России шесть медалей - два золота, два серебра и две бронзы. 

Золото завоевали Евгения Медведева у одиночниц и Евгения Тарасова/Владимир Морозов в соревнованиях спортивных пар. Серебряные медали у Максима Ковтуна и Анны Погорилой в одиночных соревнованиях, а бронзы в активе Михаила Коляды и танцевальной пары Екатерина Боброва/ Дмитрий Соловьев.

Второе место в медальном зачете у Франции, третье место  досталось испанцам.

Напомним, на прошлом чемпионате Европы в Братиславе россияне завоевали семь медалей (два золота, серебро и четыре бронзы).

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