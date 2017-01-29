Камерун в серии пенальти обыграл Сенегал и вышел в 1/2 финала Кубка африканских наций
В матче 1/4 финала Кубка
африканских наций сборная Камеруна в серии пенальти одержала победу над
Сенегалом.
Основное
время матча завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время команды также не
выявили победителя.
В
серии пенальти точнее оказались камерунцы – 5:4.
Сборная
Камеруна стала вторым полуфиналистом турнира, ранее в 1/2 финала пробилась команда
Буркина-Фасо, обыграв Тунис (2:0).
В
воскресенье, 29 января состоятся оставшиеся матчи четвертьфинала. ДР Конго
сыграет с Ганой, а Египет встретится с Марокко.
Напомним, полуфинальные поединки состоятся 1 и 2 февраля, а финальный матч пройдет 5 февраля в городе Либревиль.
Кубок африканский наций
1/4 финала
Матч
Состав
Сенегал: Диалло, Гассама, М'Бенге (Сисс, 86), Мбоджи, Кулибали, Куяте (Н'Диай П., 109), Гуйе, Севе, Мане, Кейта, Диуф (Соу, 64)
Камерун: Ондоа, Тейку, Фай, Нгадо Нганжу, Ойонго, Сиани, Джум (Манджек, 102), Токо Экамби (Зуа, 46), Бассогог, Муканджо, Тамбе (Абубакар, 102)
Предупреждения:
Диуф, 13; Куяте, 90 - Ойонго, 25; Фай, 59; Джум, 83
Судья:
Жанни Сиказве (Замбия)
Место и дата
28 января 22:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция