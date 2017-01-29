Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Федерер- : -Надаль
Футбол  Бетис- : -Барселона
Футбол  ДР Конго- : -Гана
Биатлон  Супермикст
Хоккей  ЦСКА- : -Металлург
Футбол  ПСЖ- : -Монако
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Камерун в серии пенальти обыграл Сенегал и вышел в 1/2 финала Кубка африканских наций

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Камеруна в серии пенальти одержала победу над Сенегалом.

Основное время матча завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время команды также не выявили победителя.

В серии пенальти точнее оказались камерунцы – 5:4.

Сборная Камеруна стала вторым полуфиналистом турнира, ранее в 1/2 финала пробилась команда Буркина-Фасо, обыграв Тунис (2:0).

В воскресенье, 29 января состоятся оставшиеся матчи четвертьфинала. ДР Конго сыграет с Ганой, а Египет встретится с Марокко.

Напомним, полуфинальные поединки состоятся 1 и 2 февраля, а финальный матч пройдет 5 февраля в городе Либревиль.

Кубок африканский наций
1/4 финала

Матч

Сенегал - Камерун - 0:0

Состав

Сенегал: Диалло, Гассама, М'Бенге (Сисс, 86), Мбоджи, Кулибали, Куяте (Н'Диай П., 109), Гуйе, Севе, Мане, Кейта, Диуф (Соу, 64)

Камерун: Ондоа, Тейку, Фай, Нгадо Нганжу, Ойонго, Сиани, Джум (Манджек, 102), Токо Экамби (Зуа, 46), Бассогог, Муканджо, Тамбе (Абубакар, 102)

Предупреждения:

Диуф, 13; Куяте, 90 - Ойонго, 25; Фай, 59; Джум, 83

Судья:

Жанни Сиказве (Замбия)

Место и дата

28 января 22:00, Стад де Францевилль, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сборная Буркина-Фасо обыграла Тунис и вышла в полуфинал Кубка африканских нацийМатч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Туниса завершился победой команды Буркина-Фасо. Итоговый счет матча – 2:0.Тома Н’Коно: Камерун — футбольная странаБывший вратарь сборной Камеруна Тома Н’Коно ставит на победу своей страны в матче в четвертьфинала Кубка Африки против команды Сенегала.Такого сумасшедшего вратаря вы еще не видели! Самые смешные моменты Кубка АфрикиТакого сумасшедшего вратаря вы еще не видели! Самые смешные моменты Кубка Африки«Советский спорт» собрал самые забавные моменты группового этапа Кубка африканских наций.Крах фаворитов и заплетенные ноги. Чем запомнился групповой турнир Кубка АфрикиКрах фаворитов и заплетенные ноги. Чем запомнился групповой турнир Кубка Африки«Советский спорт» подводит итоги группового турнира Кубка африканский наций-2017.Стали известны все пары 1/4 финала Кубка африканских нацийОпределились все четвертьфинальные пары Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.Салах принес победу сборной Египта над Ганой в Кубке африканских нацийВ матче третьего тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Египта обыграла Гану со счетом 1:0.Вылет Кот-д’Ивуара, российский боксер может сесть за убийство и неудачи Малкина и Овечкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.ДР Конго и Марокко вышли в 1/4 финала Кубка африканских наций, Кот-д’Ивуар вылетелНа Кубке африканских наций в Габоне состоялись матчи третьего тура в группе С. В 1/4 финала вышли сборные ДР Конго и Марокко.Тунис и Сенегал вышли в 1/4 финала Кубка африканских нацийСегодня состоялись очередные матчи группового этапа Кубка африканских наций.Дерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события неделиДерби «Спартак» – ЦСКА и ЧЕ по фигурному катанию. Главные события недели«Советский спорт» анонсирует главные спортивные события, которые состоятся на этой неделе.Камерун и Буркина-Фасо вышли в 1/4 финала Кубка африканских нацийНа Кубке африканских наций завершились соревнования в группе А. В 1/4 финала вышли сборные Камеруна и Буркина-Фасо.Египет вырвал победу в матче с Угандой на Кубке африканских нацийМатч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Египта и Уганды завершился победой египтян. Итоговый счет матча – 1:0.Гана обыграла Мали и обеспечила себе выход в 1/4 финала на Кубке африканских нацийМатч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Ганы и Мали завершился победой Ганы. Итоговый счет матча – 1:0.Сборная Марокко обыграла Того на Кубке африканских нацийМатч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Марокко и Того завершился победой марокканцев. Итоговый счет матча – 3:1.Кот-д’Ивуар сыграл вничью с ДР Конго на Кубке африканских нацийВ матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Кот-д’Ивуара сыграла вничью с ДР Конго (2:2).Сенегал победил Зимбабве на Кубке африканских нацийВ матче второго тура группового раунда Кубка Африканский Наций сборная Сенегала обыграла команду Зимбабве со счетом 2:0.Тунис обыграл Алжир на Кубке АфрикиСборная Алжира уступила команде Туниса на проходящем в Габоне Кубке Африки.Камерун обыграл Гвинею-Биссау на Кубке африканских нацийМатч группового турнира Кубка африканских наций между сборными Камеруна и Гвинеи-Биссау завершился победой камерунцев. Итоговый счет матча – 2:1.Габон и Буркина-Фасо сыграли вничью, Обамеянг забил второй мяч на Кубке АфрикиМатч второго тура группового турнира Кубка африканских наций между сборными Габона и Буркина-Фасо завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.Гол Айю помог сборной Ганы обыграть Уганду на Кубке африканских нацийФутболисты сборной Ганы нанесли поражение команде Уганы в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Главные новости
Фигурное катание
Фернандес выиграл чемпионат Европы в одиночном катании, Ковтун – второй, Коляда - третий
Фигурное катание
Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧЕ, завоевав шесть медалей
Фигурное катание
Максим Ковтун: Рад, что почти что выполнил задачу, поставленную тренером
Футбол
Камерун в серии пенальти обыграл Сенегал и вышел в 1/2 финала Кубка африканских наций
Футбол
«Интер» одержал седьмую победу кряду, разгромив «Пескару»
Фигурное катание
Михаил Коляда: Психологическая неготовность сказалась на выступлении на ЧЕ
Гандбол
Сборная Словении, победившая россиян в 1/8 финала, выиграла бронзу ЧМ-2017
Футбол
«Спартак» поздравил Ловчева с днем рождения
Футбол
Сергей Кирьяков: Думаю, что в ближайшие дни мы подпишем ещё одного новичка
Футбол
«Зенит» после отказа ПСВ продавать Проппера попытается приобрести Нобоа
все новости
Сенегал
Сенегалкалендарьстатистика
Камерун
Камерункалендарьстатистика
Кубок африканских наций
Кубок африканских нацийтаблицакалендарьстатистикатексты/новости