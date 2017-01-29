Максим Ковтун: Рад, что почти что выполнил задачу, поставленную тренером

Российский фигурист Максим Ковтун, занявший второе место на чемпионате Европы, поделился впечатлениями от своего выступления.

«Рад, что сегодня мне удалось сломать тот барьер, который стоял передо мной. Верю, что, если сделал один раз, значит, получится еще и еще. Нужно над этим работать. Я рад, что почти что выполнил задачу, которую ставил передо мной мой тренер, за исключением одной ошибочки на лутце. Но ошибочка - серьезная, она стоила мне баллов десять, потому что была запланирована серьезная комбинация «лутц-ойлер-сальхов». Но я, правда, рад, что смог откатать достойно две программы и побил свой рекорд на 25 баллов», - цитирует Ковтуна «Р-Спорт».

Напомним, победителем стал испанец Хавьер Фернандес, еще один россиянин Михаил Коляда замкнул тройку призеров.