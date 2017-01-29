«Сельта» на выезде обыграла «Леганес»
В матче 20-го тура чемпионата
Испании «Леганес» на своем поле проиграл «Сельте» со счетом 0:2.
В составе победителей мячи забили
Альваро Лемос и Йон Гвидетти, реализовавший пенальти на 66-й минуте.
«Сельта» с 30-ю очками занимает
седьмое место в Примере, а «Леганес» расположился на 17-й строчке, имея в активе 18
баллов.
В следующем туре «кельты» 5 февраля примут «Реал», а команда из пригорода Мадрида примет «Атлетико».
Чемпионат Испании
20-й тур
Матч
Голы
Лемос 32 (0:1). Гуидетти 66 (0:2 - пен.).
Состав
Леганес: Эррерин, Марин, Инсуа, Мантовани, Диас, Шимановски (Гарсия, 73), Тимор (Невес, 53), Лопес (Мачис, 74), Пирес, Перес, Герреро
Сельта: Альварес, Планьяс, Фонтас, Мальо, Гомес, Эрнандес, Радойя, Систо, Лемос (Кастро, 78), Сенье (Санчес, 90), Росси (Гуидетти, 43)
Предупреждения:
Судья:
Даниэль Трухильо (Испания)
Место и дата
28 января 22:45, Бутарке, Онлайн-трансляция