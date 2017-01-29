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«Сельта» на выезде обыграла «Леганес»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче 20-го тура чемпионата Испании «Леганес» на своем поле проиграл «Сельте» со счетом 0:2.

В составе победителей мячи забили Альваро Лемос и Йон Гвидетти, реализовавший пенальти на 66-й минуте.

«Сельта» с 30-ю очками занимает седьмое место в Примере, а «Леганес» расположился на 17-й строчке, имея в активе 18 баллов.

В следующем туре «кельты» 5 февраля примут «Реал», а команда из пригорода Мадрида примет «Атлетико».

Чемпионат Испании
20-й тур

Матч

Леганес - Сельта - 0:2 (0:1)

Голы

Лемос 32 (0:1). Гуидетти 66 (0:2 - пен.).

Состав

Леганес: Эррерин, Марин, Инсуа, Мантовани, Диас, Шимановски (Гарсия, 73), Тимор (Невес, 53), Лопес (Мачис, 74), Пирес, Перес, Герреро

Сельта: Альварес, Планьяс, Фонтас, Мальо, Гомес, Эрнандес, Радойя, Систо, Лемос (Кастро, 78), Сенье (Санчес, 90), Росси (Гуидетти, 43)

Предупреждения:

Пирес, 87 - Фонтас, 45

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

28 января 22:45, Бутарке, Онлайн-трансляция

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