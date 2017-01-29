Карло Анчелотти: Мы победили заслуженно

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Вердером» (2:1) в матче 18-го тура чемпионата Германии.

«По ходу сезона всегда бывают тяжелые матчи. Сегодня был именно такой. Но мы победили заслуженно», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».

Напомним, в составе мюнхенского клуба забивали Арьен Роббен и Давид Алаба. У «Вердера» один мяч отыграл Макс Крузе. «Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.