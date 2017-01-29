Карло Анчелотти: Мы победили заслуженно
Главный тренер «Баварии» Карло
Анчелотти прокомментировал победу своей команды над «Вердером» (2:1) в матче 18-го
тура чемпионата Германии.
«По ходу
сезона всегда бывают тяжелые матчи. Сегодня был именно такой. Но мы победили
заслуженно», - приводит слова Анчелотти официальный сайт «Баварии».
Напомним, в составе мюнхенского клуба забивали Арьен Роббен и Давид Алаба. У «Вердера» один мяч отыграл Макс Крузе. «Бавария» набрала 45 очков и продолжает лидировать в чемпионате Германии. У «Вердера» 16 очков и 15-е место.
Матч
Голы
Роббен 30 (0:1). Алаба 45 (0:2). Крузе 53 (1:2).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Велькович, Мойсандер, Гарсия С. (Кайнц, 81), Бауэр (Бартельс, 71), Юнузович, Гнабри, Делэйни, Писарро (Эггештайн М., 19), Крузе
Бавария: Нойер, Хуммельс, Мартинес, Алаба, Лам, Рибери (Коста, 79), Роббен (Коман, 66), Алонсо, Киммих, Левандовски, Мюллер (Саншеш, 62)
Предупреждения:
Бауэр, 42; Гарсия С., 72; Юнузович, 75; Эггештайн М., 90 - Коман, 90
Судья:
Саша Штегеманн (Германия)
Место и дата
28 января 17:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция